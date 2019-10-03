3 октября 2019 | Время чтения 13 мин

Станислав Стремидловский, , 13:12 — REGNUM «Штаб национального сопротивления капитуляции Украины» создали 2 октября в зале заседаний Ивано-Франковской областной государственной администрации представители общественных и политических организаций области, а также ветераны и бойцы «АТО», информирует «Збруч» (Галичина). Во время заседания «штаба» решили делегировать 20 представителей от всех присутствующих в зале организаций на внеочередную 31-ю сессию областного совета, которая состоится 3 октября. 2 октября также состоялись внеочередные сессии областных советов Львовщины и Тернопольщины. Депутаты обеих областей приняли заявления и обращения, в которых осудили так называемую «формулу Штайнмайера» и призвали не допустить капитуляции Украины в «российско-украинской войне».

Иван Шилов © ИА REGNUM

От Минска-2 ко второму Мюнхену — похоже, это начало капитуляции, считает «Думская» (Одесса). «По сути, кучка узаконенных бандитов и террористов (а их легализация путем освобождения от уголовной ответственности тоже предусмотрена Минскими соглашениями) будет диктовать свою волю всей 40-миллионной Украине, — пишет главный редактор портала. — Подчеркну: кучка, управляемая непосредственно из России — а в то, что Москва будет иметь куда большее влияние на старые-новые власти ОРДЛО, чем Киев, сомневаться не приходится. И ведь этим дело не ограничится! Если одна территория получит особый статус, то что мешает потребовать таковой другим «отдельным» районам и даже областям? Любое ослабление центральной власти мгновенно запустит центробежные процессы в регионах. А ослабление после подобной сдачи национальных интересов просто неизбежно: президента будут пинать и справа, и слева, и даже часть его же собственных соратников наверняка отвернется от него. Предотвратить такое можно только путем установления совсем уж авторитарного режима, что пока у Зе вряд ли получится. Пока».

Имплементация так называемой «формулы Штайнмайера» приведет к дальнейшему расколу Украины. Об этом, как пишет «Галичина» (Ивано-Франковск), заявил активист, сопредседатель общественной инициативы «Правое дело» Дмитрий Снегирев. И объяснил почему: «По этой формуле особый статус оккупированным территориям предоставят и закрепят, когда ОБСЕ признает эти выборы демократическим волеизъявлением людей. Затем Верховная рада признает этот статус на законодательном уровне. Выборы на оккупированных территориях происходят на момент присутствия российских войск. Вместе с этим на территории Донбасса действуют вооруженные 1 и 2 армейские корпуса. Опасность кроется в том, что нам таким образом предлагают на конституционном уровне установить конфедеративное устройство нашей страны. Даже не федеративное. Мы получим условный суверенитет и территории, которые контролировать не сможем… «Формула Штайнмайера» является калькой абхазского сценария, который Россия в свое время успешно отработала в Абхазии и Осетии. В случае выполнения условий формулы часть территорий оказывается или под протекторатом или под оккупацией РФ. Вот в этом и есть опасность «формулы Штайнмайера». Также может возникнуть политический сепаратизм. Появится прецедент и вслед так называемым республиками могут возникнуть Венгерская, Румынская, Бессарабская республика».

Все стало на свои места: гроза и подпись Кучмы/Зеленского, утверждает «Сіверщина» (Чернигов). Гроза была совершенно необычной, сначала свинцовым блеском блистало где-то за Днепром, будто даже где-то у белорусов, без звука, словно горела трансформаторная станция. Постепенно все это приблизилось и оказалось грозой последнего сентябрьского дня. Уже со звуком, который не успевал за всполохами. Необычная гроза. А потом стало известно о подписании Кучмой «формулы Штайнмайера» о капитуляции Украины в Донбассе. Создатель олигархической системы (он был ширмой, но его именем творился дерибан), виновник нападения России на Донбассе (Януковича же ставил он, хотя приписали это пропагандоны Ющенко), последовательный в вечном служении Москве и еврейским олигархам (зять Пинчук — один из них).

Участники акции против имплементации «формулы Штайнмайера» хотят услышать позицию властей Житомира и прийти на Форум регионов, сообщает «Житомир.info» (Житомир). Полсотни житомирян вышли вечером 2 октября к зданию областной государственной администрации на акцию против имплементации «формулы Штайнмайера». Активисты начали акцию с гимна Украины и более получаса простояли на площади Королева с плакатами: «Президент — не слуга Кремля», «План Путина в «формуле Штайнмайера» — смирить Украину», «Формула Штайнмайера» — формула Путина». Участники акции пообещали прийти в пятницу, 4 октября, на II Форум регионов Украины — Белоруссии и публично обратиться к президенту Украины Владимиру Зеленскому.

На митинг, который провели «Свобода» и «Национальный корпус» (создан на базе нацбатальона «Азов», против участников которого в России возбуждены уголовные дела — ИА REGNUM) против капитуляции, пришло несколько полтавчан, которые выступили против войны, передает «Полтавщина» (Полтава). Обошлось без насилия. Участники отметили, что если «сепаратисты» в «ОРДЛО» получат какие-то права и особый статус, то против этого поднимется вся Украина. Такие шаги являются предательством национальных интересов Украины и ее народа. Поэтому руководители местных партийных ячеек, соответственно Юлиан Матвийчук и Анатолий Шиян, высказались за обнародование документа под названием «формула Штайнмайера». Если там будут уступки сепаратистам, то этот документ нельзя вводить в украинское законодательство и выполнять его. Своеобразным антуражем на площади стали автомобильные шины, чтобы напомнить Киеву, что измена может завершиться третьим Майданом.

На митинге против «формулы Штаймайера» в Николаеве протестующие выдвинули требования к власти, рассказывают «НикВести» (Николаев). 2 октября возле мемориала «Струны памяти» представители общественных организаций сформулировали ряд требований к властям, среди которых: запретить на законодательном уровне особый статус «ОРДЛО»; запретить амнистию боевиков; запретить отвод украинских войск; запретить создание негосударственных воинских формирований; проводить выборы после полного контроля границы. Всего на акцию вышло около 500 человек. «Мы требуем, чтобы землю, которую ребята отвоевали своей кровью, не сдавали ни метра, не отступали», — заявила депутат Николаевского горсовета Светлана Таранова.

Не читал, но осуждаю — эти слова как нельзя лучше применимы к расколовшей в начале октября украинское общество формуле Штайнмайера, рассуждают «Херсонцы» (Херсон). Остановка войны ставит жирную точку на сверхприбылях от спекуляций военной техникой, средствами безопасности; контрабанде, переваливаемой через «серую зону» республик; необлагаемом налогами обороте угля и черного металла (или металлолома); заработках на населении, мигрирующем туда и обратно и оформляющем втридорога бесконечные справки и документы; экономии бюджета Украины на социалке — пенсиях, помощи по беременности и родам, инвалидным пособиям; тайных связях политического и военного «якобы патриотического и проевропейского бомонда» с Россией и руководством «ОРДЛО». То есть, для простых смертных, годами не видевших родных, потерявших в войне все, желающих правды и справедливости, выгода очевидная. А вот для смертных с офшорными счетами и для служащих им вооруженных и привыкших зарабатывать войной безработных до 2014 года — выгоды никакой. Как же тут подписывать? Это ж одним бежать придется, а могут и не принять в Европе та Америке. Другим — на работу выходить, в ту же милую сердцу Польшу, каменные немнущиеся их помидоры собирать. И это — вчерашним героическим героям-то? Безусловно, «формула» — это масса вызовов для Украины. Придется искать: работу возвратившимся бойцам; сценарии общежития со стигматизированным регионом; форматы восстановления разрушенного войной промышленного края и его интеграцию в экономику страны; новую риторику, способную если не примирить, то устроить всех; законы, которые урегулируют жизнь страны в новом формате.

Истинная суть «формулы Штайнмайера» — это заявить о достижении неких важных договоренностей, даже если на самом деле ни о чем не договорились, полагает «Таймер» (Одесса). Такое развитие событий на самом деле выгодно почти всем сторонам конфликта. Европа, а точнее Германия и Франция, получают повод сказать: «Ну, вот, Украина и Россия договорились, в нашем посредничестве больше нет нужды, и мы можем вернуться к своим делам, а они там дальше сами разберутся». И начнут заниматься, например, восстановлением отношений с Россией, которую они рассматривают в качестве естественного союзника в противостоянии растущим амбициям США. Россия демонстрирует всему миру свое миролюбие и договороспособность и получает возможность вежливо спросить, не пора ли уже наконец снять с нее эти всем надоевшие санкции. С хорошими шансами получить положительный ответ как минимум от Евросоюза. Украина? Кажется, она в результате не получает ничего, а только лишается союзников и остается один на один с Россией. Но это только на первый взгляд. На самом деле на Украине уже довольно давно не скрывали своего разочарования слабой позицией Европы в украино-российском конфликте. Зеленский еще летом предлагал расширить «нормандский формат», введя в него США, но в Европе, не говоря уже о России, к предложению отнеслись крайне скептически. Если именно США, а не Евросоюз, как раньше, будут главным союзником и покровителем Украины, если это можно сделать под благовидным предлогом в виде «формулы Штайнмайера» — да здравствует «формула Штайнмайера».

Дискуссия о так называемой «формуле Штайнмайера» крутится только вокруг политических вопросов, отмечает Zaxid.net (Львов). Однако не учитывается вопрос, какой эффект она будет иметь для региона, что станет с людьми, и на подконтрольной, и на «оккупированной» территории. Когда закончится война? Кто компенсирует или восстановит разрушенное частное жилье? В дискуссиях, которые идут сейчас о «формуле Штайнмайера», ответов не слышно. Как ни цинично это звучит, но мы начали забывать, почему на Донбассе война. Сейчас говорить о мировоззренческой и ценностной целостность региона уже нельзя. Мариуполь, Краматорск и Северодонецк — это совсем другие города, чем были в 2014 году. Каждый район Донбасса пошел своим путем. Так случилось не потому, что где-то была эффективной местная и государственная политика, а потому, что количество жертв и участие в войне были разнымиДонбасс всегда был специфическим регионом. Он никогда не был автономией, но фактически ее имел. Отсутствие у власти новой политики в отношении Луганской и Донецкой областей частично привело к рождению ДНР и ЛНР. В команде Зеленского говорили об укрупнении областей, но отказались от этой идеи. Нужно частично ее использовать на подконтрольных территориях Донецкой и Луганской областей. Включив территории, не входящие в серую зону, в Запорожскую, Днепропетровскую и Харьковскую области. После завершения децентрализации можно будет создать большие уезды вроде Приазовья. Когда 2/3 территории Донбасса будет полноценно введено в новую административную и экономическую систему Украины, можно будет начать решать вопрос «оккупированных» территорий. А после их возвращения создать Донбасскую область.

Вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба рассказал об отношениях с Венгрией, информирует Mukachevo.net (Мукачево). По его словам, ситуацию с Будапештом нужно решать, чтобы восстановить комиссию Украина — НАТО. Уже есть положительная динамика, но Венгрия тоже должна пойти на уступки. Вице-премьер добавил, что на закон об образовании нужно смотреть шире. Безусловно, Венгрия имеет полное право поддерживать своих этнических соотечественников, но эти люди — граждане Украины. Кулеба говорит, что закарпатские венгры должны иметь возможность общаться на украинском языке. Что касается двойного гражданства, то этот вопрос уже давно назрел. «Я не могу говорить от имени всего правительства, но моя личная позиция заключается в том, что двойное гражданство объективно назрело и отвечает интересам Украины, за исключением признания двойного гражданства с Россией», — отметил вице-премьер.

Генеральная прокуратура Украина открыла уголовное производство по факту массовой выдачи венгерских, румынских, польских и российских паспортов жителям западных областей страны и «временно оккупированных» территорий Донецкой и Луганской областей, сообщают «Новини Закарпаття» (Ужгород). Следствие проводится главным следственным управлением Службы безопасности Украины по факту подготовки посягательства на территориальную целостность Украины по предварительному сговору группой лиц, совмещенном с разжиганием национальной вражды. В рамках дела исследуется информация о массовой выдаче паспортов граждан Венгрии, Румынии, Польши и России жителям западных регионов Украины и «временно оккупированных» территорий Донецкой и Луганской областей. Это может создавать угрозы территориальной целостности и суверенитету Украины путем усиления автономистских и сепаратистских настроений среди соотечественников (создание национально-территориальных автономий по национальному признаку, отдельных избирательных округов в местах компактного проживания этнических граждан, систем образования на языках меньшинств и другое).

Журналисты телеканала «Аверс» съездили за покупками в Польшу, рассказывают «Волинські Новини» (Луцк). Местные цены на стандартный набор товаров в супермаркете поразили дешевизной. Вывод таков: даже учитывая стоимость дороги, ездить за границу за продуктами все же довольно выгодно. Минимальная зарплата на Украине составляет 4173 грн. На руки получается 3359 грн. Если перевести в иностранную валюту, это 138 долларов в месяц с вычетами. В Польше минимальная заработная плата составляет 2250 злотых. На руки — 1634 злотых. Это 408 долларов с вычетами. Если перевести в украинскую валюту, то получается, что польская минималка составляет 10 тыс. грн уже со всеми уплаченными налогами. Между тем, цены у наших соседей значительно доступнее, чем на Украине. А некоторые продукты питания или предметы быта почти наполовину, а то и чуть ли не в три раза дешевле. Йогурт в польском супермаркете стоит 1 злотый, то есть 6 грн с копейками, у нас цены на подобный продукт колеблются от 16 до 30 грн. Бананы — 2 злотых (чуть более 12 грн), на Украине за них просят от 28 грн. Литр подсолнечного масла в Польше — около 22 грн, у нас — 33−36 грн. 500-граммовая пресерва сельди — почти 40 грн, на Украине придется выложить 53 грн. Существенная разница и в ценах на средства гигиены и бытовую химию. Например, стиральный порошок стоит в Польше 10 злотых (60 грн). У нас же цены на этот моющее средство космические. Даже со скидкой за него украинская хозяйка должна отдать 159 грн, а без скидки — 244 грн. Сейчас многие наши земляки ездит на заработки в Польшу. А поляки, обеспечивающие украинцев черновой работой, к нам на экскурсии ехать не спешат, говорят, цены у нас высокие. Украина для Польши может разве предложить дешевые водку, сигареты и рабочую силу.

Харьковчанка, ставшая «Мисс Украина — 2019», угодила в языковой скандал, пишет «Редпост» (Харьков). Телеведущая Екатерина Осадчая обвинила модель в нежелании давать интервью на украинском языке и не выпустила в эфир. Харьковчанка парировала, что ей никто не запрещает думать на русском. Маргарита разместила на своей странице в соцсети пост о законах своей жизни, который завершила замечанием на языковую тему: «Я имею право излагать свои мысли, на каком я хочу языке (или закон Украины не разрешает мне думать на русском?). Если кого-то не устраивает — отписываемся!». После вспыхнувшего скандала харьковчанка разместила еще один пост, в котором разъяснила свою позицию. В частности, она сообщила, что никогда не ставила под сомнение украинскую государственность и национальные символы. Свой отказ давать интервью Осадчей модель объяснила переутомлением и плохим самочувствием.