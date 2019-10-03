Москва, , 13:16 — REGNUM Филиппинский лидер Родриго Дутерте предложил «Роснефти» заняться инвестициями в экономику островного государства во время встречи с главой российской компании Игорем Сечиным в Москве. Об этом 3 октября сообщил телеканал ABS-CBN со ссылкой на пресс-секретаря президента Филиппин Сальвадора Панело.

Глава пресс-службы отметил, что Дутерте призвал «Роснефть» вложиться в развитие нефтяного и газового бизнеса на Филиппинах.

Напомним, Родриго Дутерте прибыл в Россию 1 октября. Планируется. Что его визит продлится до 5 октября.

Как передавало ИА REGNUM, представитель МИД Филиппин Амелита Акино ранее сообщила, что во время визита филиппинского президента в РФ будет подписан ряд двухсторонних соглашений.