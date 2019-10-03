Вильнюс, , 12:59 — REGNUM В Литве своё место жительства официально задекларировали 3,03 млн человек, объявил сегодня, 3 ноября, на пресс-конференции представитель государственного центра регистров Паулюс Рудзкис, сообщает корреспондент ИА REGNUM. По его словам, в Литве в настоящий момент уже три растущих города — Вильнюс, в котором место жительства декларируют 578 тыс. человек, Каунас (309 тыс. человек) и Клайпеда (166 тыс. человек).

При этом он подчеркнул, что конечная цифра не может совпадать с численностью населения, которая реально проживает на территории Литвы. Прошлые данные департамента статистики свидетельствуют, что население Литвы составляет менее 2,8 млн человек. Рудзкис отметил, что человек может в уведомительном характере задекларировать своё место жительства по конкретному адресу, но реально, например, проживать за границей или в другом литовском городе.

Ранее статистическая служба Литвы фиксировала огромный для Литвы поток иностранной рабочей силы в страну. Почти 70% из них составляли гастарбайтеры с Украины. Среди лиц с иностранным гражданством, но получивших временный или постоянный вид на жительство, таких было большинство, а украинская диаспора официально стала самой крупной в стране, вытеснив на второе место граждан России.