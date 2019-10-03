Джакарта, , 12:57 — REGNUM В связи с празднованием Национального дня батика 2 октября, посольство Великобритании в Джакарте выпустило батик, символизирующий индонезийско-британскую дружбу, сообщает Antara.

Издание отмечает, что в честь празднования 70-летия британско-индонезийских дипломатических отношений посольство Великобритании создало в Пекалонгане (Центральная Ява) батик, который сочетает в себе узоры, изображающие индонезийскую и британскую культуры.

«Теперь мы подарим наш батик в качестве сувенира нашим индонезийским партнерам и VIP-гостям из Великобритании», — говорится в заявлении посольства.

Напомним, специализированное учреждение ООН по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) внесло технику изготовления батика в список мирового культурного наследия 2 октября 2009 года. С тех пор правительство Индонезии объявило 2 октября Национальным днем батика.

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