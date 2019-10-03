Москва, , 12:48 — REGNUM Правительство РФ одобрило проект соглашения о безвизовых поездках дипломатов с Палестиной, соответствующий документ опубликован на интернет-портале правовой информации.

Согласно документу, владельцы диппаспортов России и Палестины смогут въезжать и следовать транзитом без виз непрерывно или суммарно не более 90 дней в течение шести месяцев. Предполагается, что соглашение не будет ограничено сроком действия.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние десять лет количество стран, куда граждане России могут приехать без обязательного получения визы, увеличилось почти в два раза. Так, Россия поднялась на три позиции вверх в мировом обновленном рейтинге — индексе паспортов — и заняла 48-ю строчку по степени свободы передвижения туристов.

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