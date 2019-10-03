Вашингтон, 3 октября 2019, 12:51 — REGNUM Сенатор и кандидат в президенты США Берни Сандерс чувствует себя хорошо и восстанавливается после перенесенной экстренной операции на сердце. На своей странице в твиттере политик благодарит всех, кто желал ему скорейшего выздоровления.
По словам 78-летнего сенатора, ему повезло с врачами. Свое сообщение Сандерс закончил политическим призывом из области здравоохранения.
Ранее стало известно, что Сандерс, один из трех ведущих кандидатов на пост президента США от Демократической партии, отменил мероприятия своей предвыборной кампании.