Токио, , 12:58 — REGNUM Баллистическую ракету, которую Северная Корея запустила 2 октября, можно отнести к классу ракет средней дальности. Об этом, как передает ТАСС, сообщил министр обороны Японии Таро Коно.

Глава военного ведомства отметил, что пуск осуществлялся под острым углом, но если бы запуск произвели по нормальной траектории, то ракета пролетела бы около 2,5 тыс. километров. Таро Коно также отметил, что, по предварительным данным, старт был произведен с моря. Наличие такой ракеты у КНДР военный министр назвал угрозой Японии и международному сообществу.

Стоит отметить, что к ракетам средней дальности относят обычно баллистические ракеты, которые могу преодолеть от 1 000 до 5 000 километров. Расстояние между Корейским полуостровом и Японскими островами составляет около 1000 километров.

Напомним, Пхеньян 2 октября заявил об успешном испытательном пуске баллистической ракеты с подводной лодки. Она разделилась на две части. Один заряд упал в нейтральных водах, а другой — в территориальных водах Японии.