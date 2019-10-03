Брюссель, , 12:35 — REGNUM Запланированный визит верховного представителя Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини отменен в связи с изменениями повестки дня различных участников, заявил 3 октября ТАСС представитель внешнеполитической службы ЕС.

«(Визит) откладывается в связи с рядом изменений повестки дня различных участников, а также после контактов с белорусскими хозяевами», — сказал он.

Напомним, ранее белорусские СМИ сообщили, что Могерини, а также министры иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс и Польши Яцек Чапутович отменили запланированный визит в Минск, где должны были посетить форум «Европейская безопасность: отойти от края пропасти», посвященный распаду договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

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