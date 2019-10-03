Ереван, , 12:35 — REGNUM Мэрия Еревана в одностороннем порядке расторгла договор с мусороуборочной компанией «Санитек». С таким заявлением выступил мэр армянской столицы Айк Марутян на официальной странице мэрии в Facebook.

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«Учитывая соответствующие положения договоров и руководствуясь законом «О местном самоуправлении в городе Ереван», полностью в одностороннем порядке расторгаю заключенные с компанией Sanitek договора», — заявил Марутян.

Мэр отметил, что с июля 2019 года по его поручению работники муниципалитета начали проверку инвентаризации техники компании, а также других необходимых условий работы для выяснения того, действительно ли компания «Санитек» в должной мере выполняет все пункты заключенных с ней договоров.

По его словам, проверка закончилась несколько дней назад. Мэр Еревана обосновал решение о расторжении договоров рядом фактов. В первую очередь, он отметил систематическую неуборку мусора, недостаточность мусорных баков, ненадлежащее техническое состояние и недостаточное количество мусороуборочных машин. Вместе взятые эти факторы нивелируют указанные в договорах требования о своевременном предоставление услуг, а также полное их прекращение с 29 августа 2019 года. Марутян указал также на отсутствие страховых договоров.

Уже несколько месяцев жители Еревана выражают возмущение в связи со скоплениями мусора по всему городу и сетуют на бездействие компании «Санитек».

Мэр Еревана Айк Марутян неоднократно публично выражал недовольство в связи с работой компании, подчеркивая, что ереванцы больше не будут терпеть работу подобного качества. С этой целью мэрия Еревана создала муниципальную компанию по уборке мусора. Была закуплена соответствующая техника. На данный момент муниципальная компания является единственным оператором в Ереване.

«Санитек» появилась в Ереване при прежнем мэре Тароне Маргаряне. Был проведен конкурс, по результатам которого ливанская компания стала единственным оператором в городе. После смены власти в армянской столице, итоги конкурса были поставлены под сомнение. Прокуратура возбудила уголовное дело.