Яунде, , 12:53 — REGNUM Конференция общенационального диалога в Камеруне, направленного на прекращение трехлетнего сепаратистского восстания в англоязычных регионах страны, была омрачена серьезными разногласиями между участниками. Об этом сообщает ВВС Africa.

Некоторые делегаты были близки к драке друг с другом, так как на конференции в столице страны, Яунде, обсуждались острые вопросы, сообщают участники мероприятия.

Англоязычные делегаты призывали к автономии англофонных регионов на юго-западе страны во главе с лидером оппозиционного «Социал-демократического фронта» (СДФ) Джоном Фру Нди, желающим вернуться к федеральной конституции 1961 года, которая позволила бы самоуправление для англоязычного региона.

Делегаты франкофонных регионов поддержали идею президента Поля Бийи о том, что форма камерунского государства не подлежит обсуждению, что и это вызвало гнев делегатов англофонных регионов.

Лидеры сепаратистов и вооруженные группы не приняли участие в национальном диалоге, поэтому их разочарование, вероятно, усугубится и конфликт продолжится.

По словам журналистов, около 500 000 человек были перемещены в результате конфликта англоязычного меньшинства с центральным правительством в связи с насаждением французского языка. Многие школы были вынуждены закрыться, отмечают они.

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