Анкара, , 12:42 — REGNUM Министерство иностранных дел Турции осудило террористический акт в Мали, в результате которого погибли по меньшей мере 25 военнослужащих, об этом 3 октября сообщает Anadolu Ajansi.

«Мы опечалены террористическими актами, совершенными в Мали, в результате которых погибли и получили ранения многие военнослужащие», — говорится в заявлении турецкого внешнеполитического ведомства.

Также в министерстве пожелали скорейшего выздоровления пострадавшим, были выражены соболезнования семьям погибших.

Как передавало ИА REGNUM, 1 октября в результате нападения на два военных лагеря в Мали погибли по меньшей мере 25 человек, 60 человек числятся пропавшими без вести. Власти страны обвиняют в теракте боевиков «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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