Хараре, , 12:44 — REGNUM Правительство Зимбабве осудило решение таможенных органов США запретить ввозить алмазы в страну на том основании, что они добывались с помощью принудительного труда. Об этом передает ВВС Africa.

Алмазы Rosnedra.gov.ru

Министр информации Зимбабве Ник Мангвана заявил, что государственная газета Herald сообщила, что требование США было «бесстыдной ложью» и означало новые санкции против зимбабвийской промышленности по производству диаманта.

Во вторник, 1 октября, посольство США сообщило в твиттере, что американское агентство по таможенному и пограничному контролю издало «Приказ об отказе в выдаче» для кустарных необработанных алмазов с месторождений Маранге в Зимбабве из-за доказательств применения там принудительного труда.

По словам журналистов, Зимбабве находится в глубоком финансовом кризисе, и запрет был введен в то время, когда президент Эммерсон Мнангагва пытается улучшить отношения с западными державами в стремлении стимулировать экономику.

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