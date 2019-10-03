Челябинск, , 12:33 — REGNUM В Челябинской области сменился руководитель госкомитета по охране памятников. На этот пост назначен Алексей Федичкин, сообщил на заседании облправительства губернатор Алексей Текслер.

Суя из заявления главы региона, Федичкин уже официально назначен на данный пост.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее этот пост занимал Александр Баландин. Но в конце сентября он ушёл в отставку. Причиной якобы стало недовольство общественников работами по строительству развязки на улице Нагорной. Активисты считают, что рабочие разрушили культурный слой.

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