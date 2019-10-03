Тбилиси, , 12:29 — REGNUM Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) утвердил финансирование в размере $60 млн для строительства туннеля Квешети-Коби в Грузии. Об этом 3 октября сообщает Первый канал Грузинского телевидения.

Туннель Квешети-Коби входит в состав магистрали коридора Север-Юг и является объектом совместного инвестирования. На строительство дороги и туннеля Азиатский банк развития уже выделил $415 млн, государственное софинансирование составит $83,6 млн.

Всего между пунктами Квешети и Коби запланировано строительство 22,7 км 2-полосной асфальтобетонной дороги, 6 мостов и 5 тоннелей, в том числе одного 9-километрового тоннеля. Ширина 9-километрового туннеля Квешети-Коби составит 15 метров. Таким образом, туннель войдет в список туннелей с самым большим диаметром. Общая стоимость строительства дороги и тоннеля Квешети-Коби составляет 1,2 миллиарда лари.

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