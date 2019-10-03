Тбилиси, , 12:23 — REGNUM Администрацию правительства Грузии возглавит Натия Мезвришвили, которая до этого была заместителем министра внутренних дел.

Ранее руководивший этой администрацией Каха Кахишвили назначен советником премьер-министра Грузии.

Подобная кадровая перестановка не случайна, если учесть, что премьер-министр Гахария перешел на эту должность с поста главы министерства внутренних дел, в котором Натия Мезвришвили была его правой рукой и обычно делала комментарии для СМИ по всем актуальным для общества и связанным с министерством вопросам.

Каха Кахишвили в 2015—2018 годах занимал должность министра исполнения наказаний и пробации и был переведен в администрацию правительства после ликвидации этого министерства.

Назначение премьером Гахария оппозиция в свое время расценила как планы председателя правящей партии «Грузинская мечта» Бидзины Иванишвили по усилению правительственных структур перед предстоящими в 2020 году парламентскими выборами и обеспечению победы на них собственной партии.