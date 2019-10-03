Киев, , 12:29 — REGNUM Экс-президент Украины Пётр Порошенко не пришел на допрос в Государственное бюро расследований, ожидавшее его для показаний по делу о незаконном пересечении госграницы. Об этом сообщила 3 октября пресс-секретарь ГБР Анжелика Иванова в эфире телеканала «Наш».

Петр Порошенко Иван Шилов © ИА REGNUM

Допрос должен был начаться в 10:00 (время совпадает с московским), уточнила она. Речь шла о деле, касающемся возможной незаконной переправки через границу лиц с поддельными документами.

«Он на допрос не явился», — сказала Иванова о Порошенко.

Адвокат политика объяснил, что Порошенко занят работой в Верховной раде. В ГБР подготовят для экс-президента новый вызов на допрос.

Как сообщало ИА REGNUM, возбуждение более десяти уголовных дел последовало за провалом Порошенко на президентских выборах весной 2019 года. Бывшего лидера Украины подозревают в госизмене, отмывании средств, злоупотреблении служебным положением, налоговых и других преступлениях.

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