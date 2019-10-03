Кострома, , 12:15 — REGNUM Сотрудники регионального управления Роспотребнадзора поставили свои подписи под коллективным письмом в защиту заместителя руководителя ведомства Андрея Тарасова, уволенного после скандала вокруг мусорного завода, — сообщает Kostroma. News

Коллектив управления написал письмо главному санитарному врачу России Анне Поповой и экс-руководителю Геннадию Онищенко с просьбой вмешаться в ситуацию. Авторы обращения называют причины увольнения Андрея Тарасова «абсурдными».

Тарасов исполнял обязанности начальника ведомства с 2014 года. «Камнем преткновения» стал автоматизированный мусоросортировочный комплекс.

Тарасов отказал в выдаче санитарно-эпидемиологического заключения на деятельность по обращению с отходами производства и потребления, ссылаясь на грубые нарушения санитарного законодательства. Однако инвестпроект поддерживался на всех уровнях власти, и его ввели в эксплуатацию.

В 2018 году под руководством Тарасова в ходе проверки этого комплекса эксперты Роспотребнадзора обнаружили экологические нарушения, а также подпольный завод по переработке токсичного пластика, территория мусорного завода оказалась захламлена мусором, почва в окрестностях предприятия загрязнена нитратами и бактериями в 10 тысяч раз выше предельно допустимого норматива.

Сторонники Тарасова утверждают, что после обнародования всех фактов на Андрея Тарасова начались гонения. Его дважды заставили пройти аттестацию, а затем уволили. Причиной стал факт, что 6 лет назад он провел отпуск за границей, не поставив в известность об этом вышестоящее руководство.

«Данные основания, по нашему мнению, являются полностью абсурдными, поскольку Андрей Леонидович не скрывал эти поездки и своевременно информировал о них руководителя и отдел кадров Управления. Основной же причиной увольнения считаем выраженное недовольство губернатора деятельностью А. Л. Тарасова», — утверждают авторы письма.