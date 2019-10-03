Вильнюс, , 12:15 — REGNUM

Делегация литовского парламента во главе с председателем Сейма Викторасом Пранцкетисом сегодня, 3 октября, находится с официальным визитом в Ереване, визит начался 2 октября, а в его повестке встречи с президентом Армении Арменом Саркисяном, председателем нацсобрания Араратом Мирзояном, главой правительства Николом Пашиняном и другими представителями власти страны, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Целью визита литовская делегация официально декларирует обсуждение улучшения межпарламентского сотрудничества, «евроатлантического курса Армении», экспертная помощь Литвы в реформах.

«Взгляд армянского общества на Европейский союз исключительно позитивный, в настоящий момент наиболее позитивный из всех стран Восточного партнёрства, мы готовы помочь Армении создавать процветающее демократическое общество», — накануне визита сказал Пранцкетис. Его слова цитирует пресс-служба литовского парламента.

В литовскую делегацию кроме Пранцкетиса вошли зампред литовского парламента Йонас Лесис, заместитель председателя парламентского комитета по делам Европы Жигимантас Павилёнис, член комитета по соцделам и труду Альгимантас Думбрава.

Более откровенным, говоря о целях визита, был консерватор Жигимантас Павилёнис.

«В настоящий момент для Запада открылось уникальное окно возможностей. (…) Оно очень неустойчивое, поскольку против него консолидировано действуют внешние (…) и внутренние силы, которые всё ещё контролируют часть государства, экономики и СМИ. Наша цель сегодня — помочь этому окну просуществовать как можно дольше и достигнуть максимального результата. (…) Армения — единственная демократическая страна ЕАЭС. Звучит нетвёрдо, но наша цель укреплять этот тонкий лёд под их ногами. (…) (Необходимо) как можно больше Запада в Армении. (…) Время покажет, кто тут победит», — написал Павилёнис сегодня, 3 октября, на своей странице в социальной сети Facebook.