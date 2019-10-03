Пекин, , 12:12 — REGNUM Посол Индонезии в Китае Джаухари Оратмангун оценил военное развитие самой густонаселенной страны мира, сообщает информагентство Antara.

«Парад показал, что военные успехи Китая за 70 лет достигли необычайного прогресса», — заявил посол Индонезии, который вместе с военными атташе посольства был приглашен в качестве почетного гостя на празднование Национального дня Китая.

Издание отмечает, что во время военного парада, посвященного 70-й годовщине основания Китайской Народной Республики (КНР), на площади Тяньаньмэнь в Пекине продемонстрировали все боевые силы этой страны, включая последнюю межконтинентальную ракету Dongfeng-41 (DF-41) и беспилотный самолет-шпион Gongji-11 (GJ-11), способный поражать цели, не будучи обнаруженным противником.

«У Китая есть чему поучиться. Это научные и технологические исследования и цифровая экономика», — отметил посол Индонезии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Пекин отметил 70-летнюю годовщину образования КНР большим военным парадом.

Читайте также: В Пекине прошел военный парад в честь 70-летия образования КНР