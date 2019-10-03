Москва, , 12:12 — REGNUM В Москве и Московской области проводится рейд «Нелегал», который направлен на выявление нарушений миграционного законодательства. Об этом сообщили в посольстве Киргизии в России.

В посольстве отметили, что российские правоохранительные органы проверяют не только граждан Киргизии, но и всех иностранцев в целом. В диппредставительстве также сообщили о возможных последствиях при нарушении миграционного законодательства и напомнили о необходимости подачи документов в территориальные органы миграционной полиции.

Напомним, 3 октября киргизские СМИ сообщили об усиленных миграционных проверках таксистов в Москве. Проведение рейдов подтвердили представители диаспоры. В посольстве республики заявили, что не обладают официальной информацией.

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