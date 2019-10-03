Челябинск, , 12:11 — REGNUM В Челябинской области назначен замгубернатора по вопросам внутренней политики. Им стал Анатолий Векшин, объявил на прошедшем 3 октября заседании правительства губернатор Алексей Текслер.

Векшин ранее работал на такой же должности в правительстве Мурманской области. У него есть опыт работы в частных и государственных структурах, а также звание кандидат юридических наук.

Как отметил Текслер. Векшин назначен на ключевую должность для целого ряда вопросов, в который входит в том числе отслеживание качества управления в муниципалитетах и муниципального управления в целом.

«Поэтому, Анатолий Андреевич, жду от Вас глубокого погружения в эту проблематику», — сказал губернатор.