Вашингтон, , 12:29 — REGNUM Шквал комментариев в США последовал в ответ на шутку главы РФ Владимира Путина о том, что Москва обязательно вмешается в следующие американские выборы. Телеведущая канала CNN Ана Кабрера, разместившая цитату российского президента на своей странице в «Твиттере», не стала комментировать его слова — но за нее это сделали читатели. В своей оценке пользователи оказались едины, вот некоторые из типичных комментариев американских пользователей:

«А Трамп ему и отвечает: мы рассчитываем на это!»

«Разве кто-то сомневается, что он говорил серьезно? Разве есть сомнения, что Трамп приветствует это вмешательство? Просто чудесно, как они оба способны об этом шутить, как будто сопроводить такие слова шепотом и смешком сделает их менее правдивыми».

«Какая разница, все равно республиканцы говорят, что в этом нет ничего такого».

«Наша демократия и нацбезопасность подверглась нападкам, и наш национальный враг утирает нам нос. Если мы ничего не сделаем, чтобы остановить это, значит, мы это заслужили».

«Казалось бы, страна, чью экономику превосходят три американских штата, должна быть осторожнее с шуточками. А выглядит так, словно у них тут есть свой человек».

«Слышишь, Трамп, твой босс приказывает тебе действовать!»

«Америка, Трамп сделал нашу страну мишенью для насмешек. Путин над нами смеется. Республиканцы, вы знаете, что Россия наш враг, верно? Они хотят Америку уничтожить».

«Давно ушли те дни, когда Путин боялся США. Теперь он может себе позволить шутить над нами».

«На мировой арене Трамп понизил ценность Америки настолько, что слабый Путин открыто шутит о том, как будет атаковать нас».

Напомним, ранее также в США не все с юмором восприняли шутку Путина о «вмешательстве в выборы». Так, в Агентстве по кибербезопасности и инфраструктуре сообщили, что правительство справится с «этой атакой».