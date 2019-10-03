Пекин, , 12:10 — REGNUM В Пекине открылась выставка достижений Китая в сфере международного военного сотрудничества за прошедшие 70 лет со дня основания Китайской Народной Республики, сообщает 3 октября агентство Синьхуа.

Выставка состоит их трех секций, которые при помощи более чем 400 фотографий и 200 предметов вроде литературы и документов отражают ключевой вклад и опыт КНР в области международного военного сотрудничества в хронологическом порядке.

Член Госсовета КНР и Министр обороны страны Вэй Фэнхэ заявил на церемонии открытия выставки, что международное сотрудничество Китая в военной сфере прошло необычный путь от его полного отсутствия и слабости до мощи и силы, которые мы наблюдаем сегодня, предоставляя тем самым ценный опыт и вдохновение другим.

Отметим, что выставка организована Центральным военным советом КНР, председателем которого является Си Цзиньпин и продлится до конца октября текущего года. Китайская Народная Республика была основана 1 октября 1949 года, ее армия во многом и определяла силу страны.