Тбилиси, , 12:05 — REGNUM Североатлантический альянс признает территориальную целостность Грузии и не раз призывал Россию покинуть Абхазский и Цхинвальский регионы. Об этом заявила журналистам глава союзнического офиса НАТО в Грузии Розария Пуглиси, передает 2 октября «Интерпрессньюс».

Пуглиси отметила, что существующее между НАТО и Грузией партнерство не направлено против кого-либо третьего. Оно лишь служит безопасности и стабильности Грузии. Глава союзнического офиса подчеркнула, что НАТО признает территориальную целостность Грузии и не раз призывало Россию покинуть Абхазию и Южную Осетию.

Представить Североатлантического альянса указала, что НАТО будет поддерживать Грузию на ее пути евроатлантической интеграции.