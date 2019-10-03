Кигали, , 12:16 — REGNUM Ушедший в отставку майор армии Руанды и еще 24 человека предстали перед военным судом в столице страны, Кигали, по обвинению в заговоре против правительства страны. Об этом сообщает ВВС Africa.

Кигали. Руанда Lemurbaby

Группа обвиняемых состоит, в основном, из руандийцев, но в нее также входят граждане Бурунди и Уганды. По информации телерадиокомпании, 54-летний майор Хабиб Мудасиру не признал свою вину.

По сообщениям полиции, подозреваемые были захвачены в июне во время столкновений между армией Демократической Республики Конго (ДР Конго) и повстанческими группировками в провинции Южное Киву в ДР Конго.

В суде не было предоставлено никаких сведений о том, как подозреваемые попали в Руанду. Генерал Кайумба Ньямваса в настоящее время находится в изгнании в ЮАР, передает телерадиокомпания.