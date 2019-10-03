Душанбе, , 12:03 — REGNUM Королевский исламский центр стратегических исследований Аммана при поддержке Центра мусульманско-христианского взаимопонимания в Джорджтауне 2 октября опубликовал очередной ежегодный Топ-500 самых влиятельных мусульман мира. И пятый раз подряд в него вошли президент Таджикистана Эмомали Рахмон и глава Совета улемов Таджикистана Сайидмукаррам Абдулкодирзода.

Эмомали Рахмон Kremlin.ru

Составители списка отметили, что Рахмон является президентом страны с 1994 года, а в 2007 году он совершил хадж и сменил фамилию Рахмонова на Рахмон.

Первое место в списке занимает Шайх Мухаммад Таки Усмани — исламский ученый, эксперт в области исламской юриспруденции (фикх), экономики, науки хадиса и тасаввуфа. Далее следует Аятолла Сайид Али Хаменеи — высший руководитель Ирана с 1989 года по настоящее время.

В Топ-500 вошли также президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, Пакистана — Имран Хан, Азербайджана — Ильхам Алиев, Туркмении — Гурбангулы Бердымухамедов, Чечни — Рамзан Кадыров. Помимо глав государств в списке присутствуют духовный лидер исмаилитов мира Шох Карим Ал-Хусайни, египетский футболист английского клуба «Ливерпуль» Мухаммед Салах, муфтий Узбекистана Усман Алимов, а также действующий чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов и другие.

Напомним, что ТОП-500 самых влиятельных мусульман мира публикуется ежегодно начиная с 2009 года.