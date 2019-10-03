Тегеран, , 12:03 — REGNUM Власти Ирана закрыли два пограничных перехода на границе с Ираком из-за беспорядков, об этом 3 октября сообщает агентство Mehr.

Командующий пограничными силами Исламской Республики генерал Касем Резаи заявил, что пограничные переходы приостановили свою работу в среду, 2 октября поздно вечером.

По его словам, другие пограничные пункты продолжают функционировать в связи с паломничеством мусульман-шиитов, проживающих в Ираке.

Напомним, акции протеста в Ираке вспыхнули 1 октября, причиной недовольства жителей стали неудовлетворительные условия жизни — проблемы в здравоохранении, образовании, а также на рынке труда.

Сотрудники правопорядка применили против манифестантов слезоточивый газ, десятки людей пострадали.

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