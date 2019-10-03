Москва, , 11:58 — REGNUM Несмотря на то, что Россия находится в очень плачевном состоянии сейчас, она рано или поздно вернется к самой себе, поскольку она сохранила инстинкт государственности, а на Украине ничего этого нет, заявил лидер движения «Суть Времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1».

Сергей Кургинян Иван Шилов © ИА REGNUM

"Да, плохо. Я представитель оппозиции и считаю, что все плохо [в России]. Но внутри этого плохо мы сохранили страну и суверенитет, мы сохранили… какое-ту великую русскую традицию государственности, государственный инстинкт. А на Украине этого нет… Россия действительно исторически могущественное государство. Мы вернемся к большему формату, ждите, всё будет», — заявил Кургинян.

Отметим, что гражданская позиция Кургияна заключается в патриотической оппозиционности. Он не разделяет ни курс, который приняла нынешняя власть, ни ее идеологию антисоветизма, однако в этом своем неприятии говорит нет всяческим иноземным и внутренним силам, которые ссылаясь на плачевность положения дел в социальной, экономической и прочих сферах, стремятся подорвать российскую государственность как таковую.