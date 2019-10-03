Томск, , 11:57 — REGNUM Заседание совета руководителей органов Федеральной службы безопасности (ФСБ) Сибирского Федерального округа (СФО) состоялось 3 октября в Томске. Об этом ИА REGNUM сообщили в областной администрации.

В заседании принял участие полпред президента РФ в СФО Сергей Меняйло.

На совете руководители территориальных органов ФСБ обсудили вопросы организации совместной деятельности по обеспечению безопасности развития Вооруженных Сил РФ, определили основные задачи работы совета на 2020 год. Также обсуждался вопрос экономической безопасности и противодействия коррупции.

Как сообщало ИА REGNUM, комитет ГД поддержал запрет на выезд за границу для экс-сотрудников ФСБ.