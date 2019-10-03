Вашингтон, , 11:57 — REGNUM Рекламные публикации на русском языке, предлагающие «наводить мосты» с американскими спецслужбами, появились от имени ФБР США в соцсети Facebook.

Пользователи могут увидеть три объявления, в которых им предлагают делиться информацией. Графические картинки и фотграфии сопровождают надписи: «Не пора ли сделать свой ход?», «Время наводить мосты» и «Ради вашего будущего, ради будущего вашей семьи». Авторы слоганов допустили в орфографии и пунктуации ряд ошибок.

По ссылке в рекламе можно перейти на страницу программы контрразведки регионального отделения ФБР. В описании программы говорится, в частности, что общественность зачастую предоставляет самую важную информацию, и что обладатели полезных данных могут посетить офис бюро.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в США обвинили российскую сторону в шпионаже за ФБР. Для этого якобы использовались дипломатические дачи. В МИД России подобные «обвинения» связали с предвыборной кампанией в США.

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