Минск, , 11:48 — REGNUM Среди граждан Белоруссии по-прежнему большинство предпочитают союзные отношения с Россией, чем с Евросоюзом. Такие данные представила варшавская «Белорусская аналитическая мастерская» (BAW) по итогам августовского опроса.

Руководитель BAW Андрей Вардомацкий представил данные опроса на VIII Конгрессе белорусских исследователей в Вильнюсе, сообщает белорусский портал tut.by. По данным варшавской социологической структуры, с августа 2018 года сторонников союза с Россией среди белорусов уменьшилось на 9%.

По мнению 54,5% респондентов BAW для народа Белоруссии предпочтительнее союз с Россией, для 25% — Евросоюз и чуть более 20% не определились с выбором.

Отвечая на вопрос о желаемых отношениях Белоруссии с Россией 75,6% высказались за то, чтобы Россия и Белоруссия были независимыми, но дружественными странами — с открытой границей, без виз и таможен; 15,6% хотят объединения в одно союзное государство; 4,9% хотят видеть закрытую границу, визы и таможню; 1,4% выступили за вступление Белоруссии в состав России на правах субъекта федерации.

«Остается стабильным число тех, кто считает справедливым присоединение Крыма к России — почти 64% в августе этого года (65,7% — два года назад). 16,6% считают этот шаг Москвы незаконным (два года назад — 13,5%)», — сказано в публикации.

Почти 72% считают невозможной «аннексию» Россией части или всей территории Белоруссии, а допускают такой сценарий почти 15%.

«Белорусская аналитическая мастерская» — проект белорусского социолога Андрея Вардомацкого, ранее возглавлявшего минскую социологическую лабораторию «Новак». После обысков спецслужб в 2010 году он уехал из Белоруссии в Польшу и там в 2012 году открыл BAW.