Джакарта, , 11:40 — REGNUM Министерство иностранных дел Индонезии в сотрудничестве с юридическим факультетом индонезийского университета и департаментом развития международного права в Азии проведет международную конференцию в середине октября, сообщает Sindonews.

Глава департамента по правовым вопросам и международным договорам МИД Индонезии Дамос Агусман заявил, что международную конференцию назвали «Большая анатомия государственной практики международного права в Азии за последние 30 лет: прошлое, настоящее и будущее».

Дамос Агусман отметил три причины, по которым Индонезия решила провести эту конференцию.

Первая причина, пояснил он, заключается в том, что Индонезия «родилась из международного права». Вторая — это то, что Индонезия как непостоянный член СБ ООН проявила себя в сфере обеспечения соблюдения международного права по стратегическим вопросам. Третья причина касается концепции Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в Индо-Тихоокеанском регионе, где одним из принципов выступает уважение международного права.

Известно, что в конференции примут участие эксперты по международному праву, особенно из азиатских стран, которые расскажут о развитии международного права в Азии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее правительство Индонезии расценило обещание Израиля аннексировать часть Палестины, как акт нарушения международного права.

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