Симферополь, , 11:40 — REGNUM Глава Крыма Сергей Аксёнов назначил председателя Совета министров РК Юрия Гоцанюка председателем комиссии для проведения конкурса на замещение должности главы администрации Симферополя, который пройдёт в конце октября. Соответствующее распоряжение опубликовано 3 октября на портале правительства РК.

«Назначить главой конкурсной комиссии для проведения конкурса на замещение должности главы администрации города Симферополя Гоцанюка Юрия Михайловича — председателя Совета министров Республики Крым», — сказано в документе.

Помимо Гоцанюка в состав комиссии вошли члены главного правового управления аппарата Совета министров и главного управления кадровой политики и государственной службы аппарата правительства РК.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее депутаты симферопольского горсовета поддержали решение главы администрации Симферополя Натальи Маленко об увольнении по собственному желанию.

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