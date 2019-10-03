Симферополь, 3 октября 2019, 11:40 — REGNUM Глава Крыма Сергей Аксёнов назначил председателя Совета министров РК Юрия Гоцанюка председателем комиссии для проведения конкурса на замещение должности главы администрации Симферополя, который пройдёт в конце октября. Соответствующее распоряжение опубликовано 3 октября на портале правительства РК.
Помимо Гоцанюка в состав комиссии вошли члены главного правового управления аппарата Совета министров и главного управления кадровой политики и государственной службы аппарата правительства РК.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее депутаты симферопольского горсовета поддержали решение главы администрации Симферополя Натальи Маленко об увольнении по собственному желанию.
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