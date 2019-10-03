«Формула Штайнмайера» была и остаётся компромиссом в пользу Киева, а не Донецка и Луганска, и отказ Украины от этой формулы будет означать отказ от политического урегулирования в Донбассе, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в четверг, 3 октября, комментируя высказывания лидеров ДНР и ЛНР.

Донбасс Иван Шилов © ИА REGNUM

Киев, , 11:30 — REGNUM Как сообщалось ранее, Денис Пушилин и Леонид Пасечник в совместном заявлении отметили, что власти Украины, подписав «формулу Штайнмайера», тем самым признали право Донбасса на самоуправление и самоопределение. В Донецке и Луганске сами решат, на каком языке говорить, как развивать экономику и интегрироваться с Россией, президенту Украины Владимиру Зеленскому не стоит «диктовать нам условия», отметили лидеры республик.

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«Шумиха, которая сейчас раздувается по поводу так называемой «формулы Штайнмайера», призвана отвлечь внимание от главного: от неготовности украинской стороны следовать своим обязательствам, зафиксированным в Комплексе мер по выполнению Минских соглашений 2015 года.

Это касается, в первую очередь, законодательного оформления временного порядка местного самоуправления на тех территориях, которые в Киеве считают «отдельными районами Донецкой и Луганской областей», а в Донецке и Луганске — Донецкой и Луганской народными республиками, их постоянного особого статуса, разработки и принятия новой конституции Украины, построенной на принципе децентрализации.

«Формула Штайнмайера» была и остаётся компромиссом в пользу Киева, а не Донецка и Луганска, хотя нас сегодня и пытаются убедить в обратном. Но это компромисс только по форме. Содержание Минских соглашений 2015 года, предложенная немецким министром «формула» их осуществления не изменила и не могла изменить.

Поэтому руководители ДНР и ЛНР в своей постановке вопроса совершенно правы, а России следует поддержать их в их принципиальной линии на самоуправление и самоопределение.

Наступил момент, когда Киеву придётся заплатить и за сам переворот 2014 года, и за развязанную им войну против Донецка и Луганска, и, главное, — за бездарное затягивание политического урегулирования, которое могло и должно было состояться, как минимум, три года тому назад. У Киева сейчас нет и не может быть оснований кому-то что-либо «диктовать». Отказ от «формулы Штайнмайера» станет отказом от политического урегулирования в Донбассе в принципе», — отметил Михаил Демурин.