Абуджа, , 11:16 — REGNUM Президент Нигерии Мухаммаду Бухари прибыл в ЮАР с трехдневным визитом, направленным на улучшение отношений между двумя странами. Об этом сообщает ВВС Africa.

Как сообщает телерадиокомпании, визит происходит в то время, когда отношения между странами ухудшились в связи с ростом числа нападений на иностранцев в городах ЮАР, в том числе против нигерийцев.

Пресс-служба президента Бухари опубликовала в Твиттере фотографии отлета его самолета из столицы Нигерии, Абуджи, днем 2 октября.