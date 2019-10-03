Красноярск, , 10:59 — REGNUM Сессия Заксобрания Красноярского края 3 октября утвердила Дмитрия Воропаева в должности председателя Счётной палаты региона. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном парламенте.

Кандидатуру Воропаева внесли губернатор края Александр Усс и спикер краевого парламента Дмитрий Свиридов. Также в Заксобрание поступило положительное заключение за подписью председателя Счётной палаты РФ Алексея Кудрина.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 октября депутаты рассмотрели этот вопрос на заседании профильного комитета, одобрив кандидатуру Воропаева.

Читайте также: Дмитрий Воропаев предложен на пост главы Счетной палаты Красноярского края

По словам самого Воропаева, он долгое время работал в Счётной палате в должности аудитора.

Процедура утверждения проходила путём тайного голосования. За утверждение Дмитрия Воропаева в должности председателя Счётной палаты края высказался 31 депутат, против — пятеро.

Напомним, с июня 2011 года председателем краевой Счётной палаты была Татьяна Давыденко. В мае 2019 года она сделала резонансное заявление о криминализации лесной отрасли в регионе. Власти края, в свою очередь, обвинили Давыденко в отстаивании семейных интересов. Параллельно в ряде красноярских СМИ распространилась информация о том, что несколько лет одним из источников доходов семьи Татьяны Давыденко были мероприятия по тушению лесных пожаров. Затем семейную фирму лишили госконтрактов, и якобы после этого на лесную отрасль и обрушились проверки Счётной палаты. На сессии 11 июля 2019 года краевые депутаты практически единогласно проголосовали за досрочное прекращении полномочий Давыденко на посту главы СП края.

Читайте также: Первые итоги красноярского «лесного» скандала: главу СП лишили должности