Анкара, , 10:59 — REGNUM Министр внутренних дел Турецкой Республики Сулейман Сойлу заявил, что «страны Европы, закрывая глаза на завоз на запад произведенных в лабораториях террористической Рабочей партии Курдистана наркотических веществ, играют с огнем».

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Сулейман Сойлу отметил:

«Наркоторговля, пугающая Запад, является богатейшим источником финансирования терроризма».

Министр также добавил:

«В 2016 году число умерших по причине наркотиков у нас составило 920 человек, в следующем году — 941. Мы усилили давление, на конец 2018 года было уже 657 человек, в 2019 — 125. Мы проводим серьезные операции силами всех подразделений на море и на суше. Изъятые препараты исчисляются уже не граммами, как раньше, но сотнями килограмм, а то и тонн».