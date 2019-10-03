Анкара, , 11:01 — REGNUM Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что «сейчас вся совокупность экономических индикаторов указывает на то, что в предстоящем периоде события будут развиваться в позитивном ключе», и это «заставляет ОЭСР и МВФ пересмотреть свои прогнозы насчёт роста нашей экономики».

Эрдоган Иван Шилов © ИА REGNUM

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Реджеп Тайип Эрдоган отметил:

«Турция в экономике, как и в любой другой сфере, смогла устоять. Таким образом, в мае 2013 года мы закрыли вопрос с МВФ и не откроем его снова. Он направляет страны больше политически, чем экономически».

Турецкий лидер также добавил:

«Когда наша партия пришла к власти, мы были должны МВФ 23,5 млрд долларов. Мы обнулили эту цифру. События последних лет показали, что сфера экономики — как нельзя более динамична, нуждается в длительных реформах и структурных преобразованиях».