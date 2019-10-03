Ташкент, , 10:54 — REGNUM Товарооборот между Россией и Узбекистаном к 2024 году планируется увеличить до $25 млрд, что в 5,7 раза больше, чем в 2018 году. Об этом заявила председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко на встрече с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, сообщает издание «Подробно.uz».

Во время переговоров стороны с удовлетворенностью отметили текущий уровень двусторонних отношений. Собеседники также рассмотрели актуальные вопросы сотрудничества и взаимодействия парламентов двух стран.

По итогам переговоров Матвиенко отметила, что за последние три года в отношениях между Россией и Узбекистаном сделан рывок. Она напомнила, что по итогам 2018 года товарооборот между странами составил $4,4 млрд, а в ближайшие годы этот показатель планируется довести до $10 млрд.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 октября Валентина Матвиенко заявила, что президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял решение о проработке вопроса о присоединении республики к Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС).

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