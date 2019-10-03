Анкара, , 11:02 — REGNUM Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что «мы множество раз обращались с призывами к международному сообществу насчет размещения сирийских беженцев, находящихся на территории Турции, в зонах безопасности».

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Реджеп Тайип Эрдоган отметил:

«На саммите G-20 в Анталье в 2015 году я предложил участвовавшим главам государств создать в Сирии зону безопасности и расселять в ней беженцев. На словах все встретили этот проект с удовлетворением, однако до конкретных шагов дело так и не дошло».

Турецкий лидер добавил:

«Террористическая угроза в отношении вернувшихся на родину сирийцев достигла неприемлемых масштабов. Это заставляет нас заняться вопросами безопасности сирийских земель лично, как для самих себя, так и для беженцев».