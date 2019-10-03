Анкара, , 10:55 — REGNUM В рамках расследования деятельности агентов движения Фетхуллаха Гюлена в Вооруженных силах Турции в 7 провинциях страны была проведена операция по аресту 10 подозреваемых, бывших работниками Совета Турции по научно-техническим исследованиям. 6 из них — военнослужащие при исполнении.

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, прокуратура провинции Коджаэли вынесла ордер на арест 12 лиц: полковника, майора, старшего лейтенанта, лейтенанта и унтер-офицеров. Из них 7 находились при исполнении, 2 — были уволены, а 1 — вышел на пенсию.

Одновременные адресные мероприятия были осуществлены силами подразделений отдела местного управления безопасности по борьбе с контрабандой и организованной преступностью в Коджаэли, Чанаккале, Мугле, Адане, Зонгулдаке, Газиантепе и Конье. Работы по поиску и поимке 2 оставшихся подозреваемых продолжаются.