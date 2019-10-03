Анкара, , 11:10 — REGNUM Министр обороны Турецкой Республики Хулуси Акар заявил, что: внимательно следит «за развитием событий на восточном берегу Евфрата, в соответствии с этим наш президент Реджеп Тайип Эрдоган издает указания и директивы, устанавливает рамки».

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Хулуси Акар отметил:

«Наши Вооруженные силы находятся в полной готовности, с какого ракурса не посмотри. Мораль и мотивация на высочайшем уровне. Мы хотим, что все развивалось в духе стратегического партнерства и союзничества по НАТО».

Министр добавил:

«Из зоны безопасности нужно удалить террористов, уничтожить их укрепления. Мы должны ознакомиться с ситуацией вблизи посредством патрулирования, и здесь есть определенные подвижки. Летают беспилотники, вертолеты, истребители F-16, они собирают сведения. Но у нас есть и дополнительные требования, нужно ускорить дело, довести его до конца. Мы теряем время, что недопустимо».