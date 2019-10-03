Аддис-Абеба, , 11:09 — REGNUM Федеральное правительство Сомали и его международные партнеры собрались в столице страны на «Форум партнерства Сомали», целью которого является возможность для всех заинтересованных сторон подвести итоги прогресса, достигнутого страной, а также согласовать предстоящие приоритеты. Тем не менее, региональные государства Сомали Пунтленд и Джуббаленд отказались принимать участие в форуме по политическим мотивам. Об этом сообщил эфиопский новостной ресурс Caasimada.

Отмечается, что два штата — федеральных государства — Сомали бойкотировали Форум сомалийского партнерства, который стартовал в столице Сомали Могадишо. Федеральное правительство Сомали направило приглашение президенту региона Пунтленд Саиду Абдилахи Дени, который сказал, что он будет присутствовать на Форуме, как только его коллега из Джуббаленда будет также приглашен на Форум.

Противоречия между центральным правительством Сомали и властями Джуббаленда стали нарастать, после того, как сомалийское правительство отказалось признать переизбрание Ахмеда Мохамеда Ислама, известного под псевдонимом Мадобе, на второй срок. Нового лидера также не пригласили принять участие в Форуме, что стало причиной бойкота форума как со стороны Джуббаленда, так и со стороны солидарного с ним Пунтленда.

Ожидается, что лидеры штатов Хиршабель, Юго-Запад и Гальмудуг все же примут участие в Форуме партнерства Сомали.