* запрещённая в России организация

Могадишо, , 10:57 — REGNUM По заявлению властей Сомали, Сомалийская национальная армия (СНА) ликвидировала старшего командующего террористов *"Аль-Шабааб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в ходе спецоперации в регионе Нижняя Шабелле на юго-западе Сомали. Об этом сообщил эфиопский новостной ресурс Caasimada.

Военные чиновники, выступавшие перед СМИ, сообщили, что сомалийские силы уничтожили Хасана Абшира Джибриля в результате бомбардировки базы террористов на окраине города Дегле. По словам чиновников, во время бомбардировки вооруженные боевики перегруппировывались за пределами города.

В СНА сообщили, что сомалийская армия в координации с АМИСОМ также обезвредила двадцать бойцов «Аль-Шабааб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), включая их лидера. Утверждается, что убитый Джибриль несет ответственность за несколько нападений террористов на города Джанале и Барире в регионе Нижняя Шабелле.

«Аль-Шабааб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не стала комментировать последний инцидент, нацеленный на ликвидацию ее боевиков.