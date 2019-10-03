Могадишо, , 11:06 — REGNUM Amnesty International (AI) обвинила военное командование Соединенных Штатов в убийстве трех мирных жителей в результате авиаудара в Сомали. По словам правозащитников, американские военные даже не принимали во внимание заявления о том, что погибшие были фермерами, не связанными с террористами «Аль-Шабааб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом сообщил эфиопский новостной ресурс Shabelle.

AI заявила, что ее расследования показали, что трое убитых во время авиаудара в южной части Сомали были мирными жителями, вопреки заявлениям Командования африканским контингентом США (АФРИКОМ), что погибшие мужчины были джихадистами.

Однако Amnesty утверждает, что среди погибших были гражданские лица, утверждая, что она зафиксировала более десятка случаев гибели ни в чем не повинных людей в ходе воздушных налетов США в 2018 и 2019 годах.

«Очень печально, что АФРИКОМ США, похоже, не знает, кого его авиаудары действительно убивают и калечат, осуществляя свою скрытную войну в Сомали», — заявил сомалийский исследователь Amnesty Абдуллахи Хассан. «Достойно осуждения и то, что АФРИКОМ не предоставляет возможности пострадавшим связаться с ним и само не связывается с семьями жертв после поступления информации, противоречащей позиции АФРИКОМ».

В пресс-релизе АФРИКОМ США, подтверждавшем авиаудар, было заявлено, что в результате «военного авианалета погибли три (3) террориста», и АФРИКОМ не было известно о жертвах среди мирного населения.