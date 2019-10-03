Аддис-Абеба, , 10:56 — REGNUM Седьмое заседание Межправительственной комиссии Эфиопии и России началось в Санкт-Петербурге. Делегация Эфиопии во главе с министром инноваций и технологий Гетахуном Мекурией принимает участие в совещании, посвященном экономическому, научно-техническому и торговому сотрудничеству между двумя странами. Об этом сообщил эфиопский новостной ресурс Fana.

Сотрудничество Аддис-Абебы и Москвы по вопросам противодействия негативным последствиям изменения климата, создания возобновляемых источников энергии, развитию космических и цифровых технологий, распространению культуры и туризма, а также мирного использования атомной энергии в Эфиопии при поддержке России также является предметом обсуждения на встрече.

Ожидается, что в конце встречи будет подписано двухстороннее соглашение о сотрудничестве, о котором упоминал глава МИД России Сергей Лавров, находясь с визитом в Эфиопии в 2018 году.