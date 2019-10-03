Сеул, , 10:45 — REGNUM Премьер-министр Южной Кореи провел встречу со спикером нижней палаты парламента Мьянмы Т Кхун Мьятом. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

По данным источников, встреча представителей двух стран состоялась 2 октября в правительственном комплексе в Сеуле.

Известно, что в рамках встречи стороны обсудили пути развития двустороннего сотрудничества.

Также Ли Нак Ён и Т Кхун Мьят договорились построить взаимовыгодные отношения со станами Юго-Восточной Азии в рамках юбилейного саммита Республики Корея — АСЕАН и саммита Южная Корея — Меконг, которые состоятся в Пусане с 25 по 27 ноября.

Напомним, что в сентябре президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин посетил Мьянму. В рамках своего визита он встретился с государственным советником Аун Сан Су Чжи и принял участие в церемонии начала строительства промышленного комплекса и бизнес-форуме.