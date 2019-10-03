Москва, , 10:34 — REGNUM Президент России Владимир Путин поздравил президента и канцлера Германии Франка-Вальтера Штайнмайера и Ангелу Меркель с Днем германского единства, поздравительная телеграмма опубликована 3 октября на сайте Кремля.

«Объединение Германии — событие исторического масштаба, ознаменовавшее окончание холодной войны в Европе и открывшее новую страницу в отношениях между нашими государствами», — подчеркнул глава государства.

Российский лидер выразил уверенность, что развитие отношений двух стран отвечало бы коренным интересам народов России, Германии и всего европейского континента.

Напомним, что День германского единства отмечается в Германии с 1954 года. Изначально он был посвящен выступлениям немецких рабочих в Восточной Германии против правительства ГДР 17 июня 1953 года. После объединения двух разделенных территорий в 1990 году дата была перенесена на 3 октября.

Напомним, разделение Германии и Берлинская стена стали одним их символов холодной войны. Стена была возведена в 1961 году по инициативе руководителя ГДР Вальтера Ульбрихта (1893−1973) и была разрушена в ноябре 1989 года. ГДР просуществовала с 1949 по 1990 год.

Изначально День германского единства был посвящен выступлениям немецких рабочих в Восточной Германии против правительства ГДР 17 июня 1953 года. После объединения двух разделенных территорий дата была перенесена на 3 октября.

Читайте также: В бывшей ГДР по-прежнему зарабатывают меньше, чем на западе Германии