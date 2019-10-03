Джакарта, , 10:31 — REGNUM Вице-президент Индонезии Юсуф Калла заявил, что подход в форме экономического развития в Папуа, нуждается в пересмотре, сообщает CNN Indonesia.

Юсуф Калла отметил, что инфраструктура, которая была построена правительством в Папуа, больше не сможет завоевать сердца местных жителей. Культурный подход также необходимо углубить, чтобы предотвратить повторение конфликтов.

«Мы акцентируем внимание на инфраструктуре, экономике, но этот подход предназначен для городских жителей. Для Папуа, который все еще более традиционен, подход должен быть более глубоким, культурным», — заявил Юсуф Калла в офисе вице-президента в Джакарте, добавив, что «строительство дорог и транспортных средств в Папуа не повлияло на жизнь местных жителей».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в национальной полиции Индонезии объявили о 26 погибших и более 70 раненых в результате беспорядков в Папуа.

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