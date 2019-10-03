Кишинёв, , 10:30 — REGNUM Депутат парламента Молдавии от блока ACUM Юрий Реницэ заявил, что может покинуть правящую коалицию ACUM и Партии социалистов. Как передает ИА REGNUM, Реницэ, известный своими русофобскими взглядами, раскритиковал правящее большинство и правительство за «внешнеполитические уступки» России.

Депутат недоволен тем, что президент Игорь Додон выступил в ООН. Реницэ обвиняет в этом главу МИД Молдавии Нику Попеску. Он также напомнил, что с самого начала выступал против союза с социалистами, который избавил Молдавию от режима олигарха Владимира Плахотнюка.

Отвечая на вопросы журналистов, он не исключил, что в будущем может появиться депутатская группа, в которую также может войти Октавиан Цыку — еще один депутат-русофоб, ранее уже покинувший коалицию и блок ACUM. Третьим в этом русофобском «крыле» может стать депутат Лилиан Карп, также критиковавший ACUM за отказ от антироссийского курса и союз с социалистами.

Цыку, напомним, покинув коалицию, уже примкнул к румыноунионистскому движению и выдвинул свою кандидатуру на выборах мэра Кишинева, вступив конкурентом кандидата от ACUM Андрея Нэстасе.

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